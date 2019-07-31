Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощиLenta.ru вчера в 22:03
В России ожидается резкий рост урожая, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По сравнению с прошлым годом урожай в российских теплицах увеличится на 40 процентов. Это позволит сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря, считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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