В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В России ожидается резкий рост урожая, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По сравнению с прошлым годом урожай в российских теплицах увеличится на 40 процентов. Это позволит сохранить низкие цены на овощи вплоть до начала декабря, считает глава аналитического агентства FruitNews Ирина Козий.

В России сохранятся низкие цены на овощи

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