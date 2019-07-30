Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В основном ожидается увеличение урожая помидоров и огурцов. Специалисты полагают, что летние цены на овощи благодаря этому смогут сохраниться до конца года. За последние 5 лет в области тепличного выращивания овощей наблюдается ощутимый прирост инвестиций.

Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФ

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Общество В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.

Интернет Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.

Экономика «Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.

Политика Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.

Политика Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением.

Экономика Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Общество В России утвердили список потенциально опасных пород собак Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак, в который вошли 12 пород. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Общество Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, активный защитник окружающей среды, опубликовал пост о пожарах в Сибири на своей странице в Instagram.

Происшествия Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.

Политика Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

Происшествия По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.

Экономика СМИ рассказали, как ФСБ крышует российские банки В банки прикомандировывали экс-сотрудника ФСБ, который крышевал нелегальные денежные потоки и получал с них процент.

Происшествия В Подмосковье электричка сбила насмерть детей В подмосковной Шатуре под электропоезд попали дети. Они перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте.