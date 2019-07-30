Экономика

Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФНародные новости вчера в 21:51

В основном ожидается увеличение урожая помидоров и огурцов. Специалисты полагают, что летние цены на овощи благодаря этому смогут сохраниться до конца года. За последние 5 лет в области тепличного выращивания овощей наблюдается ощутимый прирост инвестиций.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень

Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия»: урожай тепличных овощей в 2019 году вырастет почти на 40%

ТАСС03:12

В стране ждут рекордный урожай. «Сможем продлить сезон низких цен»

URA.Ruвчера в 22:08

Купите теплицу. Недорого

Российская газетавчера в 07:27

Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей

РБКвчера в 21:29

Россию ждет рекордный урожай овощей

РИА Новостивчера в 18:22

Рост урожая тепличных овощей позволит сохранить летние цены до декабря

Известиявчера в 18:02

Минсельхоз предупредил о рекордном урожае овощей

News.ru01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Общество

В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию

Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Общество

Экс-волонтер рассказал, как охранял Навального от «демшизы»

Обновлено в 04:44
Происшествия

На севере Москвы локализовали пожар в автосервисе

Обновлено в 06:24
Интернет

Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям

Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Политика

В мэрию Москвы подана заявка на проведение протестной акции 10 августа

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.
Обновлено в 04:59
Политика

Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского

Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением.
Обновлено в 02:27
Экономика

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Обновлено в 05:31
Общество

В России утвердили список потенциально опасных пород собак

Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак, в который вошли 12 пород. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 01:31
Общество

Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, активный защитник окружающей среды, опубликовал пост о пожарах в Сибири на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении.
Обновлено в 04:39
Кино

Дмитрий Певцов прилетел в Иркутскую область для съемок в фильме

Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Евгений Хачериди может перейти в ЦСКА

Обновлено в 05:47
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Политика

Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Происшествия

По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Космос

Программу NASA по доставке грузов на Луну покинула частная компания

Обновлено в 06:11
Политика

Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
Экономика

СМИ рассказали, как ФСБ крышует российские банки

В банки прикомандировывали экс-сотрудника ФСБ, который крышевал нелегальные денежные потоки и получал с них процент.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила насмерть детей

В подмосковной Шатуре под электропоезд попали дети. Они перебегали железнодорожные пути в неустановленном месте.
Обновлено в 04:53
Общество

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Дважды разводившийся Леонид Якубович празднует 74-й день рождения

31 июля знаменитому ведущему передачи "Поле чудес" Леониду Якубовичу исполняется 74 года.
Обновлено в 03:19
Главное