Экономика
Летние цены на овощи сохранятся до декабря благодаря росту урожая в РФНародные новости вчера в 21:51
В основном ожидается увеличение урожая помидоров и огурцов. Специалисты полагают, что летние цены на овощи благодаря этому смогут сохраниться до конца года. За последние 5 лет в области тепличного выращивания овощей наблюдается ощутимый прирост инвестиций.
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с чего всё началось
Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.Известиявчера в 17:01
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