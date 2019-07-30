Экономика

Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощейРБК вчера в 21:29

Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве рассказали, что урожай составит 1,4 млн т. Отмечается, что в основном речь идет о помидорах и огурцах.
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Родные томаты: низкие цены на овощи сохранятся всю осень

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