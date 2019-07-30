Сезон низких цен на овощи в этом году продлится дольше обычного. Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

По данным Росстата, в 2018 году в теплицах вырастили более 1 млн т овощей — это был рекордный уровень за последние 10 лет. Как ранее говорили «Известиям» в Минсельхозе, рост по сравнению с 2017-м составил около 10%. Таким образом, в этом году урожай должен показать новый рекорд.

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