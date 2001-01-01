Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардовИнтерфакс 08:40
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:03, Ашберн
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