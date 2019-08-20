Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардовИнтерфакс 08:40

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
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Правительство РФ предложило ряд изменений по работе ломбардов в стране

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Полит.ру10:41

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