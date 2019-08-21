Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подрядКоммерсантъ вчера в 09:54

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.
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Потребительские цены в России снизились

Взгляд.рувчера в 10:02

Цены в России опять упали

Lenta.ruвчера в 11:29

В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфаксвчера в 09:09

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъвчера в 09:54

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

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В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция

Rambler News Serviceвчера в 09:01

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

ТАСС20 августа в 07:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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Китайское правительство вынуждено вносить коррективы в национальную стратегию национальной обороны с учетом постоянно возрастающей дестабилизирующей роли Соединенных Штатов на мировой арене.
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

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Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о её состоянии

Девочка приехала в гости к родственникам со своей бабушкой и вместе с взрослыми отправилась в лес за грибами.
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

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Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
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По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
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В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
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При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
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Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
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В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
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По темпам цифровизации лидируют «Тинькофф», Сбербанк и Альфа-банк

Лидерами из 30 крупнейших банков по степени цифровизации стали «Тинькофф», Сбербанк и Альфа-банк.
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