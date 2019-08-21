За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат. Дефляция фиксируется третий раз за последние четыре недели, ранее снижение цен было зафиксировано почти два года назад — в сентябре 2017-го.

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Армия и оружие Эксперт: Китай вынужден менять военную стратегию на фоне дестабилизирующей роли США Китайское правительство вынуждено вносить коррективы в национальную стратегию национальной обороны с учетом постоянно возрастающей дестабилизирующей роли Соединенных Штатов на мировой арене.

Политика Фракция «Единой России» сорвала заседание Думы Бийска Сразу после начала заседания Думы депутат от фракции «Единая Россия» Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции.

Происшествия Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о её состоянии Девочка приехала в гости к родственникам со своей бабушкой и вместе с взрослыми отправилась в лес за грибами.

Кино Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.

Политика В Великобритании снимут сериал о Путине Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.

Энергетика Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти» Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

Происшествия При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

Общество Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Фигурное катание Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.

Финансы Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Экономика По темпам цифровизации лидируют «Тинькофф», Сбербанк и Альфа-банк Лидерами из 30 крупнейших банков по степени цифровизации стали «Тинькофф», Сбербанк и Альфа-банк.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Футбол Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» добыть пятую победу подряд в MLS Лидер регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» одержал пятую подряд победу, разгромив у себя дома «Сан-Хосе Эртквейкс».