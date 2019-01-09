«В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизель с начала года — 50–70 коп. за литр»,— говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.

с чего всё началось

По словам Аркуши, с 1 января этого года розничные цены на топливо выросли на 60-79 копеек. Он заметил, что независимые АЗС при определении цены учитывают рыночную ситуацию и цены конкурентов - вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

Энергетика Энергетика Население Украины ждёт очередное повышение цен на газ Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения страны на 23,5% (до $307 за 1 тыс. кубометров) с 1 ноября прошлого года в рамках договоренностей и требований МВФ.

Энергетика Энергетика Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель.

Энергетика Энергетика Польша в 2018 году снизила импорт российского газа на 6,4% Всего в 2018 году PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 млрд куб. м газа, внутреннее производство оценивается в 3,8 млрд куб. м. По словам вице-президента PGNiG Мачея Возняка, компания пытается снизить объемы закупаемого в России газа до минимально возможных в рамках контракта с "Газпромом", который истекает в 2022 году.

Энергетика Энергетика Выбросы парниковых газов в США увеличились на 3,4% за год Выбросы парниковых газов в Соединённых Штатах Америки увеличились на 3,4% в ушедшем году, сообщается в докладе неправительственной организации Rhodium Group.

Энергетика Энергетика Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.

Энергетика Энергетика В декабре добыча нефти в РФ достигла нового постсоветского максимума По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+.

Энергетика Энергетика ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за декабрь 2018 года Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".

Энергетика Энергетика «Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск» Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.

Энергетика Энергетика Алло, «Молдовагаз»: с января 2019-го потребителей ждут перемены Поставщик природного газа "Молдовагаз" объявил о ряде новшеств, которые вступили в силу с января 2019 года.

Энергетика Энергетика Добыча нефти в Белоруссии достигла максимума за семь лет По итогам 2018 года в Белоруссии добыч нефти выросла до семилетнего максимума - 1,67 млн тонн.

Энергетика Энергетика Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.

Энергетика Энергетика В Киеве вырастут тарифы на воду В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.

Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Энергетика Энергетика В Хабаровске выросли цены на топливо