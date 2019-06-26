В России снова могут запретить поставки грузинского винаЭхо Москвы 01:45

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.

с чего всё началось

Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта. Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

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