Политика

В России снова могут запретить поставки грузинского винаЭхо Москвы 01:45

Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта. Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.
Коммерсантъвчера в 14:16

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Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Интерфакс00:30

В России снова могут запретить поставки грузинского вина

Эхо Москвы01:45

РФ может запретить ввоз вина из Грузии

Газета.Ruвчера в 17:15

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

РБКвчера в 16:54

Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомостивчера в 14:48

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождьвчера в 14:45

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром

Обновлено вчера в 23:04
Здоровье

Названы тревожные признаки развития рака толстой кишки

Медики уверяют, что диагностика рака на первых двух стадиях может спасти жизнь волгоградцам.
Обновлено вчера в 02:46
Общество

Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

Обновлено 24 июня в 09:43
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Экономика

Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта

Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении в ПАСЕ российский делегации.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

В российском правительстве прокомментировали угрозы НАТО по ДРСМД

Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Энергетика

Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США

Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Политика

Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено вчера в 23:01
Технологии

Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
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