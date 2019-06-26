Политика
В России снова могут запретить поставки грузинского винаЭхо Москвы 01:45
Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта. Ранее после протестов в Тбилиси Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.Коммерсантъвчера в 14:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
Ведомостивчера в 14:48
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
Названы тревожные признаки развития рака толстой кишки
Медики уверяют, что диагностика рака на первых двух стадиях может спасти жизнь волгоградцам.
Обновлено вчера в 02:46
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек
Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Экономика
Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта
Альфа-банк в течение двух с половиной лет переведет 20% отделений на обслуживание клиентов без паспортов, карт и бумажных документов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Киева на возвращение России в ПАСЕ
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении в ПАСЕ российский делегации.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В российском правительстве прокомментировали угрозы НАТО по ДРСМД
Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Энергетика
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Политика
Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост
Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57