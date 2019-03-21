Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедностиВедомости вчера в 12:23
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат. За год число бедных уменьшилось на 400 000 человек. В 2017 г. показатель был на уровне 19,3 млн человек, или 13,2%.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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