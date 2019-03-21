Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедностиВедомости вчера в 12:23

с чего всё началось

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат. За год число бедных уменьшилось на 400 000 человек. В 2017 г. показатель был на уровне 19,3 млн человек, или 13,2%.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Спорт Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Экономика ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь» Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».

Происшествия МВД предложило запретить возбуждение дел о сбыте наркотиков без доказательств их передачи МВД России подготовило законопроект, предлагающий внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправку, запрещающую возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков и содержащих наркотические вещества растений без данных об их передаче и заключении эксперта об их названии, типе, размере.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Происшествия Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Интернет В ОС Android найдена опасная уязвимость Positive Technologies нашел критическую уязвимость в актуальных версиях ОС (операционной системы) Google Android, с помощью которой у злоумышленников есть возможность получить доступ ко многим ресурсам своих клиентов, например, к банковским приложениям.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Здоровье В Екатеринбурге закрыли детсад на 400 мест из-за инфекции Садик находится в Ботаническом микрорайоне на Крестинского, 53 а. Родители возмущены и говорят, что садик закрывают каждый месяц.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Футбол Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.

Политика Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Важное за сутки Роскачество дало советы по хранению зимней одежды Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду в теплое время года. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Политика Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.