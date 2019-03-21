Экономика
В России снизился статистический уровень бедностиREGNUM вчера в 20:00
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат. Доля таких людей по итогам минувшего года оказалась равна 12,9%, годом ранее она составляла 13,2%.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России
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Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат миллион
Указ, согласно которому члены сборных команд России по общеобразовательным предметам получат денежное вознаграждение за место в тройке на олимпиаде, подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
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Футбол
«Манчестер Сити» присматривается к Фелишу из «Бенфики»
«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
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Хоккей
ЦСКА и СКА сыграют в полуфинале Кубка Гагарина
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Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
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Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
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Происшествия
В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет
16-летняя школьница родила ребёнка в туалете и завернула новорождённого в пакет. От чего умер младенец, предстоит выяснить следователям.
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Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
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В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
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Панин уличил Бортко в лицемерии
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