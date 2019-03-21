В России снизился статистический уровень бедностиREGNUM вчера в 20:00

с чего всё началось

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Общество Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.

Культура Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.

Музыка Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.

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Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

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