Экономика

В России снизился статистический уровень бедностиREGNUM вчера в 20:00

Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат. Доля таких людей по итогам минувшего года оказалась равна 12,9%, годом ранее она составляла 13,2%.
Читать в источнике
с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных
 Росстата.
РБКвчера в 11:48

Подробнее о событии

Бедность в России упала до рекорда

Lenta.ruвчера в 13:05

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Коммерсантъвчера в 12:33

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Интерфаксвчера в 11:42

Уровень бедности в России снизился до 12,9% в 2018 году

ТАССвчера в 12:08

Бедность в России сократилась до минимума с 2014 года

РБКвчера в 11:48

Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Ведомостивчера в 12:23

Росстат: уровень бедности в России продолжает падение

News.ruвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 09:51
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

Обновлено вчера в 19:21
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Музыка

Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой

Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных

Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Футбол

Александр Бубнов: «У Бельгии слишком классная команда»

Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча между Бельгией и Россией (3:1). Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ

Три игрока ярославского "Локомотива" покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат миллион

Указ, согласно которому члены сборных команд России по общеобразовательным предметам получат денежное вознаграждение за место в тройке на олимпиаде, подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 14:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Манчестер Сити» присматривается к Фелишу из «Бенфики»

«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
Обновлено вчера в 04:53
Хоккей

ЦСКА и СКА сыграют в полуфинале Кубка Гагарина

ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Полицейские начали проверку после убийства тигра в Хабаровском крае

Проверку по факту убийства тигра жителем поселка Золотой в районе имени Лазо Хабаровского края начали полицейские.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров РФ с наибольшими доходами

Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными

Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Авто

Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя

Против компании Ford было подано 50 исков от владельцев. Кроме того, более 3 000 автомобилистов подали на производителя жалобы.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Пушков назвал США главным похоронщиком международного права

Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет

16-летняя школьница родила ребёнка в туалете и завернула новорождённого в пакет. От чего умер младенец, предстоит выяснить следователям.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

Полицейские застрелили водителя, наехавшего на толпу пешеходов в Китае

Обновлено в 00:52
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное