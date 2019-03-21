Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаИзвестия вчера в 20:10
Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года. Об этом в четверг, 21 марта, сообщило «РБК» со ссылкой на с татистический отчет Росстата. В 2017 году бедными считались 13,2% жителей страны (19,3 млн человек).
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с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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