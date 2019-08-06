Происшествия

В России снизилось число убийств и покушений на убийствоФАН вчера в 08:32

Количество убийств и покушений на убийство снизилось на 6,5% в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ. В сообщении ведомства подчеркивается, что снижение показателя зафиксировано относительно аналогичного периода минувшего года.
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков

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Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
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Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

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Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
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Армия и оружие

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Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил США и ряд других стран в том, что они вмешивались в российский политический процесс, поощряя участников незаконного митинга в Москве.
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Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
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В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Армия и оружие

Французский самолет провел разведку в районе Крымского моста

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Согласно исследованию "Социально-экономические индикаторы бедности", 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.
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По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Министерство юстиции США сообщило, что сотрудники компании AT & T получили более миллиона долларов взяток за внедрение вредоносного ПО и несанкционированного оборудования в сети компании, а также разблокировку двух миллионов мобильных устройств.
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