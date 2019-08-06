Происшествия
В России снизилось число убийств и покушений на убийствоФАН вчера в 08:32
Количество убийств и покушений на убийство снизилось на 6,5% в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ. В сообщении ведомства подчеркивается, что снижение показателя зафиксировано относительно аналогичного периода минувшего года.
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Комсомольская правдавчера в 10:04
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Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 04:49
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв у здания налоговой инспекции
Полиция Копенгагена начала расследование причин и обстоятельств взрыва у здания налогового управления.
Обновлено в 04:40
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Один боевик уничтожен в ходе КТО в Ингушетии
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
Обновлено в 04:25
Авто
Словенская Tushek анонсировала 1000-сильный гиперкар
Малоизвестная компания Tushek представила свой первый гиперкар TS 900 H Apex, обладающий сверхлегким кузовом и гибридной силовой установкой.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Жириновский заявил, что Россия не допустит оранжевых революций
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил США и ряд других стран в том, что они вмешивались в российский политический процесс, поощряя участников незаконного митинга в Москве.
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина
По словам собеседника агентства, взрыв произошел после того, как хозяин автомобиля подошел к своей машине и открыл дверь.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика
Самодельного тигренка подарил Путину мальчик из Тулуна
Обновлено вчера в 18:52
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Французский самолет провел разведку в районе Крымского моста
Патрульный противолодочный самолет ВМС Франции провел разведывательный полет в районе моста через Керченский пролив, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 08:54
Наука
Люди не захотели отдавать свою работу другим людям и предпочли роботов
Немецкие ученые выяснили, что люди предпочитают уступать свое место роботам, а не другим людям.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
20 лет назад Путину предложили должность президента РФ
Обновлено 05 августа в 02:38
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Согласно исследованию "Социально-экономические индикаторы бедности", 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Технологии
Сотрудники AT&T брали взятки за внедрение малвари в сети компании
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Министерство юстиции США сообщило, что сотрудники компании AT & T получили более миллиона долларов взяток за внедрение вредоносного ПО и несанкционированного оборудования в сети компании, а также разблокировку двух миллионов мобильных устройств.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии
Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.
Обновлено в 04:10