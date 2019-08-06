Происшествия
В России снизилось число убийств и покушений, — ГенпрокуратураРЕН ТВ 08:09
Количество убийств и покушений на убийства в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 6,5 % по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года.
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Количество убийств и покушений на убийства в РФ в первом полугодии 2019 года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.РИА Новости07:34
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Генпрокуратура: В России стали меньше убивать и совершать проступки под действием наркотиков
Комсомольская правда10:04
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