Экономика
В России снизилось число бедных — ГоликоваREGNUM 00:37
За 2018 год в Российской Федерации уменьшилось число бедных на 400 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью «Известиям». По ее словам, общее число жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны.
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Есть. Может быть, она не такая активная, как нам бы хотелось. Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%
— Татьяна Голикова, российский экономистКоммерсантъ вчера в 20:31
с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
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