Экономика

В России снизилось число бедныхВести.Ru вчера в 19:52

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения. Ранее в Минтруде сообщали, что в 2017 году число бедных россиян составило 13,2 процента населения.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Голикова рассказала о малой эффективности социальных контрактов

Телеканал 360°вчера в 18:07

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Голикова: число бедных в России сократилось до 12,9%

Московский Комсомолецвчера в 18:33

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

Голикова рассказала о снижении числа бедных россиян

RT на русскомвчера в 19:45

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Футбол

Мамаеву отказали во встрече с детьми

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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
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Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

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Обновлено вчера в 21:11
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Обновлено в 02:56
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
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Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 08:15
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Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

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Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»

Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
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Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов трех российских банков, при необходимости ведомство обратится в Генпрокуратуру.
Обновлено в 05:19
Происшествия

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Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.
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Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель

Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

Три предполагаемых организатора и пять членов запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир" задержаны в Симферопольском районе Крыма, а также в городах Алушта и Белогорск.
Обновлено в 09:07
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
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Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
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Происшествия

В результате обвала на шахте в Китае погибли девять человек

Десять горняков госпитализированы Девять человек стали жертвами обвала на угольной шахте компании "Лунцзяпу" в районе экономического развития "Кунган" северо-восточной китайской провинции Цзилинь, еще десять получили ранения, сообщает РИА Новости.
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Отмечается, что правом на досрочную пенсию могут воспользоваться женщины, родившие 5 и более детей если они достигли 50-летнего возраста и имеют не менее 15-ти лет страхового стажа.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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