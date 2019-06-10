Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости вчера в 19:19

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

РБКвчера в 22:27

Число живущих за чертой бедности россиян сократилось

9111.ru08 июня в 07:03

В России снизилось число бедных

Вести.Ruвчера в 19:52

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Число бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тыс

ТАССвчера в 18:24

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Известиявчера в 17:01

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»

Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено вчера в 22:02
Общество

ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы «Каста»

Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Общество

Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова

Обновлено вчера в 05:03
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

В центре Уфы произошла стрельба

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Политика

WSJ: в Белом доме предложили отсрочить ограничения на продукцию Huawei

Рассел Воут предлагает, чтобы ограничения для американских компаний вступили в силу не через два года после принятия закона, а через четыре.
Обновлено в 01:45
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Энергетика

С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%

Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.
Обновлено в 01:20
Общество

Гроза с градом и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня

Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено вчера в 08:21
Игры

Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop

На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Происшествия

Полковнику Захарченко огласят приговор

Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков

Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Обновлено вчера в 10:57
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Автоспорт

Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»

Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Технологии

В США секретный самолет готовят к первому полету

В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.
Обновлено вчера в 02:56
Финансы

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено 08 июня в 23:00
Политика

Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти поднялась на первое место в чемпионской гонке WTA.
Обновлено в 01:49
Здоровье

«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса

Специалисты «Росконтроля» проверили квас торговых марок «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 01:21
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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