Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в РоссииРИА Новости вчера в 19:19
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия". В январе сообщалось, что за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%.
Читать в источнике
Оценить299
с чего всё началось
В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено вчера в 22:02
Общество
ФАС проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы «Каста»
Московское УФАС России проверит рекламу билетов на концерт рэп-группы "Каста", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Общество
Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В центре Уфы произошла стрельба
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Политика
WSJ: в Белом доме предложили отсрочить ограничения на продукцию Huawei
Рассел Воут предлагает, чтобы ограничения для американских компаний вступили в силу не через два года после принятия закона, а через четыре.
Обновлено в 01:45
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%
Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.
Обновлено в 01:20
Общество
Гроза с градом и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 10 июня
Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено вчера в 08:21
Игры
Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop
На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Автоспорт
Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»
Обновлено вчера в 23:22
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Технологии
В США секретный самолет готовят к первому полету
В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.
Обновлено вчера в 02:56
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено 08 июня в 23:00
Политика
Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
Австралийская теннисистка Эшли Барти поднялась на первое место в чемпионской гонке WTA.
Обновлено в 01:49
Здоровье
«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса
Специалисты «Росконтроля» проверили квас торговых марок «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 01:21