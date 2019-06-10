Экономика
В России снизилось число бедныхГазета.Ru 02:23
За 2018 год количество бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, число бедных в России составляет 12,9% населения. Больше всего бедных проживают в республике Тыва.
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с чего всё началось
Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Известиявчера в 17:01
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По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.
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Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
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ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
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В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
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Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года
Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.
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Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
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Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено вчера в 08:21
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Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается
Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
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Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
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Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.
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Транспорт
Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту
Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
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Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
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Владельцы старых авто останутся без ОСАГО
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Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером кинопроката в России
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Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
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Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
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Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
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Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой
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Обновлено 08 июня в 14:59