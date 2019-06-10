Экономика

В России снизилось число бедныхГазета.Ru 02:23

За 2018 год количество бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, число бедных в России составляет 12,9% населения. Больше всего бедных проживают в республике Тыва.
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с чего всё началось

«Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем или годом»

Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Известиявчера в 17:01

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В России снизилось число бедных

Газета.Ru02:23

Живём за чертой бедности: топ-5 самых бедных городов России

Pro Город Ярославль08 июня в 03:00

Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек

Коммерсантъвчера в 20:31

В России снизилось число бедных

Вести.Ruвчера в 19:52

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

РИА Новостивчера в 19:19

Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов

Известиявчера в 15:00

Голикова заявила об эффекте соцконтрактов только в трети случаев

РБКвчера в 22:27
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:11, Ашберн

Российских бедняков пообещали урезать

Вести.UZвчера в 23:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

Леонида Волкова увезли в ОВД после 20 суток ареста

По словам Жданова, Волкова не выпустили из спецприемника, где он отбыл арест, хотя должны были это сделать в рано утром.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Кино

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Гаджеты

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рекордный рост показали онлайн-продажи смартфонов в России в первой половине 2019 года. Самая популярная марка — Xiaomi.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие

Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года

Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается

Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье

В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ

По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.
Обновлено в 02:22
Транспорт

Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту

Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Авто

Владельцы старых авто останутся без ОСАГО

Обновлено в 03:02
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером кинопроката в России

Фантастический американский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» собрал около 230 миллионов рублей в российских кинотеатрах, а также в странах СНГ.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Наука

Впервые замечена рыба, задерживающая дыхание под водой

Наблюдая за рыбами, исследователи не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.
Обновлено 08 июня в 14:59
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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