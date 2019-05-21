Экономика
Рынок интернет-рекламы в России вытеснил телевидениеМетагазета 07:20
Объем рынка интернет-рекламы в России в первом квартале 2019 года составил 51,5 млрд рублей. Показатель вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу
Обновлено в 02:03
Общество
Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
У пьяных водителей предлагают изымать автомобили
«В правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения», – пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 09:18
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Технологии
Владелец TikTok запустит конкурента Spotify и Apple Music
«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
Обновлено в 11:26
Хоккей
Захарчук стал игроком «Нефтехимика»
Защитник Степан Захарчук подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».
Обновлено в 05:25
Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Индийский Spyder сбил Ми-17 по ошибке
Индийский зенитный ракетный комплекс Spyder израильского производства по ошибке сбил вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, пишет «Российская газета».
Обновлено в 09:29
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей
Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Футбол
Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением»
Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
Обновлено в 09:00
Политика
Премьер Белоруссии обсудит с Медведевым ситуацию с «Дружбой»
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что в пятницу, 24 мая, состоится его встреча с российским коллегой Дмитрием Медведевым, в ходе которой они обсудят ситуацию с поставками нефти по «Дружбе».
Обновлено в 08:28
Происшествия
Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 09:29
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что в республике происходит попытка захвата власти.
Обновлено в 08:21
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Футбол
Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финал футбольной Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 08:17
Хоккей
Сборная Чехии в упорной борьбе обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею
Со счетом 5:4 сборная Чехии обыграла сборную Швейцарии 21 мая на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 10:17