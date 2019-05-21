Экономика
В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессеREGNUM 04:28
В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Политика
Кремль ответил на заявление о новых санкциях США
"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Спорт
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Общество
Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку, сообщили СМИ
Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский сделал адвоката Коломойского главой АП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на должность руководителя администрации главы государства.
Обновлено в 13:15
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Политика
В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев
Обновлено в 01:09
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией
Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Происшествия
Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA
Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.
Обновлено в 10:38
Гаджеты
Huawei прокомментировали запрет на использование Android
Пытаясь успокоить многочисленных клиентов, руководители Huawei прокомментировали запрет на использование Android.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны.
Обновлено в 12:02
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Космос
Антарктида исчезла: на спутниковых снимках не смогли найти материк
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
«Челси» официально представил Пулишича
Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
МИД РФ ответил на блокировку заседания СБ ООН по Украине
Российская сторона выразила сожаление в связи с блокировкой заседания Совета безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 13:17
Кино
Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Общество
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39