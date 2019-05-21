Экономика

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессеREGNUM 04:28

В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
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Рост рекламного рынка РФ в январе-марте замедлился до 4%

Финмаркет06:37

Рекламодатели снизили свои расходы на ТВ, радио и в прессе

РБК03:53

АКАР зафиксировала падение почти всех сегментов рекламного рынка

Ведомости05:24

Рынок рекламы резко замедлил рост

Коммерсантъ04:36

В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе

REGNUM04:28

Объем рынка интернет-рекламы в России по итогам I квартала вырос на 18%

ТАСС07:00

Эксперты заявили о сокращении рекламных бюджетов в регионах

DP.RU05:37
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

Обновлено в 11:44
Политика

Кремль ответил на заявление о новых санкциях США

"Президент Путин неоднократно заявлял, что любые действия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать проекту - это неприкрытое проявление недобросовестной конкуренции", - напомнил пресс-секретарь российского лидера.
Обновлено в 06:00
Спорт

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Общество

Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку, сообщили СМИ

Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Политика

Зеленский сделал адвоката Коломойского главой АП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на должность руководителя администрации главы государства.
Обновлено в 13:15
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Политика

В Воронеж сегодня приезжает Дмитрий Медведев

Обновлено в 01:09
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Общество

Стали известны сроки и стоимость реконструкции «Авроры» в Краснодаре

Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Запад велел террористам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать с Россией

Министерство обороны России сообщило, что накануне ВКС РФ ликвидировали установку РСЗО боевиков, которые хотели совершить очередную атаку на российский аэродром "Хмеймим".
Обновлено в 08:58
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Происшествия

Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA

Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Huawei прокомментировали запрет на использование Android

Пытаясь успокоить многочисленных клиентов, руководители Huawei прокомментировали запрет на использование Android.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Кадыров хочет поощрить мужчин, вытащивших девочку из люка в Москве

Обновлено в 10:05
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия

Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии

Специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что в настоящий момент страна стоит на пороге гражданской войны.
Обновлено в 12:02
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Космос

Антарктида исчезла: на спутниковых снимках не смогли найти материк

Обновлено вчера в 21:48
Футбол

«Челси» официально представил Пулишича

Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

МИД РФ ответил на блокировку заседания СБ ООН по Украине

Российская сторона выразила сожаление в связи с блокировкой заседания Совета безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.
Обновлено в 13:17
Кино

Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Общество

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии

Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
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