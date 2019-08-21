Экономика

В России снизились потребительские цены вторую неделю подрядГазета.Ru 09:04

Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году. Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
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Потребительские цены в России снизились

Взгляд.ру10:02

В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция

Rambler News Service09:01

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъ09:54

В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфакс09:09

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Газета.Ru09:04

Цены в России опять упали

Lenta.ru11:29

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

ТАССвчера в 07:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
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Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Здоровье

Мышиная лихорадка бушует в регионах России

Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Политика

Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии

Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Политика

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США

Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:49
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Наука

Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика

Россия оспорила решение арбитража по иску Ощадбанка

Россия обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в Минюсте.
Обновлено в 21:49
Общество

Четырехдневная рабочая неделя изменит жизнь россиян

Как отмечает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на 4-дневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

США отменили послабления на арест мигрантов с детьми

Новый документ приходит на смену соглашению, которое устанавливало ограничение срока содержания мигрантов с детьми под стражей.
Обновлено в 10:28
Финансы

9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов

По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Здоровье

В Китае зафиксировали случай заражения птичьим гриппом H5N6

Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксировали в Пекине.
Обновлено в 10:15
Кино

Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel

Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 16:21
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 13:56
Политика

Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки

Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Здоровье

Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов

Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
Обновлено в 21:40
Кино

Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон

Обновлено в 16:07
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено в 06:00
Политика

Макрон о России написал на русском языке

В социальной сети Facebook французский глава Эммануэль Макрон разместил пост на русском языке о Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено в 18:57
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Общество

Гороскоп на 22 августа. Займитесь самообразованием

22 августа рекомендуется заниматься самообразованием, а также посещать различные познавательные мероприятия, выставки или семинары.
Обновлено в 18:00
Футбол

Навас подал запрос на трансфер из «Реала»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Баскетбол

Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира

Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
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