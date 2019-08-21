Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подрядГазета.Ru 09:04
Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году. Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
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Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Наука
Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
Россия оспорила решение арбитража по иску Ощадбанка
Россия обратилась за пересмотром арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в Минюсте.
Обновлено в 21:49
Общество
Четырехдневная рабочая неделя изменит жизнь россиян
Как отмечает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, идея о переходе на 4-дневную рабочую неделю замечательная, однако, имеет под собой много подводных камней.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
США отменили послабления на арест мигрантов с детьми
Новый документ приходит на смену соглашению, которое устанавливало ограничение срока содержания мигрантов с детьми под стражей.
Обновлено в 10:28
Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов
По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Здоровье
В Китае зафиксировали случай заражения птичьим гриппом H5N6
Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксировали в Пекине.
Обновлено в 10:15
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Здоровье
Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
Обновлено в 21:40
Кино
Вышел трейлер драмы о домогательствах в Fox News с Шарлиз Терон
Обновлено в 16:07
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено в 06:00
Политика
Макрон о России написал на русском языке
В социальной сети Facebook французский глава Эммануэль Макрон разместил пост на русском языке о Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено в 18:57
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Общество
Гороскоп на 22 августа. Займитесь самообразованием
22 августа рекомендуется заниматься самообразованием, а также посещать различные познавательные мероприятия, выставки или семинары.
Обновлено в 18:00
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18