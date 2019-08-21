Экономика
В России снизились потребительские цены вторую неделю подрядГазета.Ru 09:04
Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году. Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп рассказал о надежде на возвращение России в G8
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение Российской Федерации в G8.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты
Россияне активно меняют Samsung Galaxy Note9 на Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Наиболее часто пользователи меняют модели Note9 на Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+.
Обновлено в 13:05
Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа
Обновлено в 11:28
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Фигурное катание
Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком
Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына
Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный конвой турецкой армии
В провинции Идлиб подверглась обстрелу колонна бронетехники турецкой армии со стороны сирийских войск.
Обновлено 19 августа в 07:10
Происшествия
Медведь гризли съел французского композитора в Канаде
Медведь гризли съел французского композитора Жульена Готье в Канаде.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Трамп хотел купить Гренландию за $600 млн в год
Экс-президент США Гарри Трумен собирался купить Гренландию за $100 млн, а действующий президент Дональд Трамп, как выяснилось, был готов платить за остров $600 млн в год.
Обновлено в 09:55
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика
Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября
Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться
Обновлено вчера в 21:56