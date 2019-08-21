Экономика

В России снизились потребительские цены вторую неделю подрядГазета.Ru 09:04

Дефляция в России отмечается уже вторую неделю подряд и третий раз в 2019 году. Ранее Росстат отметил снижение потребительских цен в России с 6 по 12 августа 2019 года на 0,1%.
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Потребительские цены в России снизились

Взгляд.ру10:02

Цены в России опять упали

Lenta.ru11:29

В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция

Rambler News Service09:01

В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфакс09:09

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Газета.Ru09:04

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъ09:54

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

ТАССвчера в 07:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
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Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях

«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Трамп рассказал о надежде на возвращение России в G8

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение Российской Федерации в G8.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты

Россияне активно меняют Samsung Galaxy Note9 на Galaxy Note10 и Galaxy Note10+

Наиболее часто пользователи меняют модели Note9 на Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+.
Обновлено в 13:05
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Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа

Обновлено в 11:28
Культура

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Фигурное катание

Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком

Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Футбол

Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Политика

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына

Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный конвой турецкой армии

В провинции Идлиб подверглась обстрелу колонна бронетехники турецкой армии со стороны сирийских войск.
Обновлено 19 августа в 07:10
Происшествия

Медведь гризли съел французского композитора в Канаде

Медведь гризли съел французского композитора Жульена Готье в Канаде.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Политика

Трамп хотел купить Гренландию за $600 млн в год

Экс-президент США Гарри Трумен собирался купить Гренландию за $100 млн, а действующий президент Дональд Трамп, как выяснилось, был готов платить за остров $600 млн в год.
Обновлено в 09:55
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Происшествия

ЧП произошло в детском саду в Благовещенске

Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика

Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября

Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Технологии

В Пскове нашли холодильник XVII века

В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Единоборства

Боксёр Ковалёв объяснил, почему отказался от боя с Альваресом

Обновлено в 08:35
Футбол

В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей

Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Шойгу сообщил о напряженной обстановке на западных границах России

Обновлено в 04:52
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться

Обновлено вчера в 21:56
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