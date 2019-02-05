Энергетика

Бензин и дизтопливо подешевели в РоссииPrimaMedia.ru вчера в 19:10

Цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо снизились в среднем на 1 копейку, сообщил РБК, ссылаясь на данные Московской топливной ассоциации за минувшую неделю (29 января — 4 февраля). Наибольшее снижение было зафиксировано на заправках Shell.
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Цены на бензин и дизель упали

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