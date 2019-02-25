Энергетика
В России снизились цены на бензинПолит.ру 05:22
В период с 18 по 22 февраля 2019 года цена на бензин маки Аи-92 снижалась на 3 копейки до 41,96 рубля/л, а стоимость Аи-95 уменьшалась на 4 копейки и составляла 45,10 рубля/л.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия
В Испании подтвердили смерть Игоря Малашенко
Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству России в Мадриде факт смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 16:12
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Политика
Посол: США направили в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты
Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью газете «Известия» заявил, что США в качестве гуманитарной помощи для венесуэльцев направили просроченные лекарства и продукты питания.
Обновлено в 18:47
Музыка
Умер вокалист группы Talk Talk Марк Холлис
Британский музыкант, вокалист популярной в 80-е годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.
Обновлено в 16:16
Происшествия
У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья Курильских островов во вторник, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 17:18
Политика
Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупать российский газ
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что Украина за последние пять лет не прекращала закупки российского газа, выработав схемы для его маскировки под европейский.
Обновлено в 18:59
Политика
В Раде предложили вице-премьеру самому выступить на Евровидении
Выступить на Евровидении вместо певицы Maruv вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко предложил депутат Верховной рады Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко 25 февраля, опубликовав запись на своей страничке в Facebook.
Обновлено в 16:02
Экономика
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
В настоящий момент социальная доплата начисляется лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону.
Обновлено в 13:14
Общество
Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов
Певица Шакира предстанет в качестве обвиняемой перед испанским судом 12 июня в связи с предъявленными ей обвинениями в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:57
Политика
Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции
Более 6,81 млн граждан Кубы проголосовали за утверждение новой конституции карибской страны, что составляет 73,3% от всех избирателей в списке.
Обновлено в 15:10
Спорт
Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено в 16:35
Политика
Глава МИД Ирана объявил о своей отставке
Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ.
Обновлено в 16:10
Экономика
Bank of America откажется от бренда Merrill Lynch
Инвестбанк Merrill Lynch был основан в 1914 г. Но в разгар мирового финансового кризиса он столкнулся с проблемами, и Bank of America приобрел его в 2008 г. После этого вышеупомянутые подразделения стали называться Bank of America Merrill Lynch, или BAML.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Как выступили на выборах пророссийские силы 24 февраля в Молдавии прошли выборы в парламент; избирательный порог в 6% преодолели четыре политические силы.
Обновлено в 12:27
Политика
На Украине хотят создать плавучий космодром
Обновлено в 18:49
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Спорт
Медведева прокомментировала заявку сборной России на ЧМ
Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала новость о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала заявочный состав сборной России на чемпионат мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
На Украине по пути на учения сломался новейший военный вездеход
В понедельник, 25 февраля, украинские СМИ сообщили о поломке новейшего украинского вездехода, следовавшего на учения.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде
Как сообщает телеканал CTV News со ссылкой на пожарную службу, инцидент произошел около 10 утра по местному времени (18:00 мск) на юге провинции Онтарио.
Обновлено в 18:24
Политика
Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика
Трамп вылетел на саммит с Ким Чен Ыном
Обновлено в 08:03
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Политика
Серебряков объяснил свои слова о России
Алексей Серебряков прокомментировал свои слова о «разжигании конфликтов» Россией.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Победительница «Евровидения — 2014» Кончита Вурст побрилась налысо
30-летняя трансгендер Кончита Вурст прославилась в 2014 году, победив на «Евровидении».
Обновлено в 02:01