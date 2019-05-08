Общество

В России снизилась младенческая смертностьLenta.ru 10:50

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.
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Вопрос с уровнем смертности россиян прояснили власти

Газета.Ru11:07

В России снизилась младенческая смертность

Lenta.ru10:50

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Говорит Москва09:29

Голикова назвала регионы-лидеры по снижению смертности

Rambler News Service09:32

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Москва 2409:20

Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года

РИА Новости09:36

Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

RT на русском09:46
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Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
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После наезда автомобиля в Японии погибли двое детей

На месте ДТП арестованы две женщины — водитель и пассажир врезавшегося детей автомобиля.
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Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

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Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

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Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
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Авто

Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты

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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
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Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
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Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
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Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Гаджеты

Новый iPhone XR 2019 показали на видео

Согласно видеозаписи, новинка получит двойную камеру, модули которой будут выполнены по форме квадрата. iPhone XR 2019 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Face ID, а также портом Lightning.
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Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой

В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
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Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
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Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой

Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
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Юрист объяснил, почему Кокорин получил на месяц больше Мамаева

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Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
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Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

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Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
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Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
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«Барселона» собралась уволить Вальверде

Эрнесто Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны».
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Сгоревший SSJ-100 не проходил техобслуживание в день катастрофы

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На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Армия и оружие

США захотели модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»

Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
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Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
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В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Учёные нашли способ предотвратить смерть от рака

Швейцарские учёные сумели найти способ предотвратить образование метастазов, которые способствуют осложнению во время лечения рака и ухудшают прогноз состояния больного.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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