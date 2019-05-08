В России снизилась младенческая смертностьLenta.ru 10:50

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Игры По мотивам Cyberpunk 2077 создадут новую игру На сегодняшний день компания не раскрывает подробностей о том, какой будет игра, однако известно, что сюжет ее будет связан с Cyberpunk 2077, которую девелоперы CD Projekt RED обещают выпустить во второй половине 2019-го.

Происшествия В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.

Общество В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Технологии «Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.

Армия и оружие Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.

Происшествия Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.

Происшествия В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.

Политика Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2» США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Общество Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019 Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.

Политика В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

Общество «Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.

Общество В России изменят систему питания школьников Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.

Происшествия «Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100 Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Политика На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.

Кино Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.

Происшествия В Курганской области мемориальная плита упала на девочку Десятилетняя жительница зауральского села получила травмы в результате падения на нее бетонной плиты на мемориальном комплексе.