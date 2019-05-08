Общество
В России снизилась младенческая смертностьLenta.ru 10:50
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.
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Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
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В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Игры
По мотивам Cyberpunk 2077 создадут новую игру
На сегодняшний день компания не раскрывает подробностей о том, какой будет игра, однако известно, что сюжет ее будет связан с Cyberpunk 2077, которую девелоперы CD Projekt RED обещают выпустить во второй половине 2019-го.
Обновлено 06 мая в 05:36
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Общество
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
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Технологии
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В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.
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Армия и оружие
Погибший в ДНР силовик приложил руку к трагедии в Одессе
Народная милиция ДНР выпустила заявление, в котором говорится, что силовик, убитый при попытке незаконно проникнуть на территорию республики имеет отношение к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, произошедшем в 2014 году, где погибло 116 человек.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
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Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто
Хэтч Honda Jazz получит гибридную систему от старших моделей
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Политика
Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»
США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
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Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Хоккей
Сборная России назвала состав на чемпионат мира по хоккею-2019
Обновлено в 04:20
Общество
В России изменят систему питания школьников
Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
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Представлена операционная система Android 10
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Обновлено вчера в 14:35
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
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Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство
Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
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Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Курганской области мемориальная плита упала на девочку
Десятилетняя жительница зауральского села получила травмы в результате падения на нее бетонной плиты на мемориальном комплексе.
Обновлено в 07:16
Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» ждет очень сложный матч с «Айнтрахтом»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».
Обновлено в 11:30