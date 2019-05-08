Общество

В России снизилась младенческая смертностьLenta.ru 10:50

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.
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Вопрос с уровнем смертности россиян прояснили власти

Газета.Ru11:07

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

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Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

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Голикова назвала регионы-лидеры по снижению смертности

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В России снизилась младенческая смертность

Lenta.ru10:50

Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года

РИА Новости09:36

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Говорит Москва09:29
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

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NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

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Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

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Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ

Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
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Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
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До 30% месячной нормы осадков выпадет в Москве 8 мая

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
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Медведева: иногда кажется, что люди следят за каждым моим действием

Обновлено в 14:53
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К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По данным МЧС, лесные пожары действуют в центральных и южных районах региона, восемь - в 5-километровой зоне населенных пунктов.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Обновлено в 10:38
Политика

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
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Происшествия

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Обновлено в 06:03
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
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Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено в 03:12
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
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Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
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Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Общество

Новый глава знакомится с проблемами города Александрова

«Ремонт парка – важное дело» Следующей остановкой и.о. главы стал «Парк культуры и отдыха им. 200-летия города Александрова».
Обновлено в 06:49
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:45
Армия и оружие

Учения ВВС четырех стран НАТО начались в Болгарии

Как сообщает пресс-центр Минобороны страны, тренировки экипажей ВВС Греции, Румынии, Италии и Болгарии продлятся до 17 мая.
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Таисия Повалий резко помолодела в новом образе

54-летняя Таисия Повалий очень тщательно следит за собой и не боится смелых экспериментов.
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В команде Зеленского закон об украинском языке назвали «кнутом»

Напомним, 25 апреля законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 278 голосами из 450.
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Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды

Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
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В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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