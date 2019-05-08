Экономика
В России снизилась младенческая смертностьLenta.ru 10:50
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. По ее словам, младенческая смертность в первом квартале года сократилась на 15,7 процента и составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА
Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Политика
Великобритания: Мадуро и РФ несут страдания венесуэльцам
Министр подчеркнул, что действия Москвы не несут ничего, кроме страданий для венесуэльского народа.
Обновлено в 10:54
Общество
Медведев упростит правила установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, которое упрощает правила признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:18
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Футбол
Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»
Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Общество
Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях
Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38