Экономика
В России снизилась цена на черную икруНациональное Аграрное Агентство 04:39
Черная икра в России отечественного производства за восемь лет стала дешевле почти в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости». Основной причиной, которая послужила снижению цены, стало развитие аквакультуры в стране, считают эксперты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.РИА Новостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии
Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Наука
Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря
Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено в 04:17
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Наука
Ученые разработали на базе талька препарат для лечения болезни легких
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Партия «Слуга народа» повторила опыт 1990 года
Как ранее сообщал News Front, в воскресенье, 21 июля, на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 04:56
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Политика
Уволена министр здравоохранения Астраханской области
Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Цыгане начали возвращаться в Чемодановку
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Культура
Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»
На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
Обновлено 21 июля в 04:00
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33