Экономика

В России снизилась цена на черную икруНациональное Аграрное Агентство 04:39

Черная икра в России отечественного производства за восемь лет стала дешевле почти в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости». Основной причиной, которая послужила снижению цены, стало развитие аквакультуры в стране, считают эксперты.
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В России зафиксировали снижение цен на черную икру

- РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.
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