Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Через шесть месяцев в России цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7%. Это произойдет на фоне принятого Думой повышения НДС на пальмовое масло. О росте цен на сладости сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое масло

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Происшествия Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Происшествия Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.

Политика Польша пригласит Путина на годовщину освобождения Освенцима В начале следующего года в Польше пройдут памятные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме бойцами Красной армии.

Политика Трамп назвал введение «цифрового налога» «глупостью Макрона» Президент США Дональд Трамп дал жесткий ответ на предложение Франции ввести налог в отношении IT-гигантов, работающих на территории страны.

Технологии Банкоматы Сбербанка будут персонализированы Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Политика Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Экономика Кондитеры выступили против повышения НДС на пальмовое масло Ранее парламент принял законопроект об увеличении ставки НДС для пальмового масла с 10% до 20% Российские кондитеры заявили, что после повышения НДС на пальмовое масло им будет сложно остаться в рамках старой ценовой политики.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Политика Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Политика Зеленский встретился с Волкером Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Футбол «Спартак» и ЦСКА интересуются нападающим «Интера» По информации Salernotizie.it, 23-летним нападающим интересуются оба клуба, в то время как ранее сообщалось только об интересе со стороны ЦСКА.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Музыка Кузьмин рассказал о проведенной с Пугачевой ночи Музыкант Владимир Кузьмин вспомнил, как его роман с Аллой Пугачевой вдохновил композитора Игоря Николаева на создание песни "Две звезды".

Авто Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.