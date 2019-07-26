Экономика

В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое маслоРусская Планета 02:39

Через шесть месяцев в России цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7%. Это произойдет на фоне принятого Думой повышения НДС на пальмовое масло. О росте цен на сладости сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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