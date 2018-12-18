Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался в возрасте 66 лет во вторник, 18 декабря. Об этом сообщили в Малом театре, где он работал в последнее время. "18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - сообщается на официальном сайте Малого театра.

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