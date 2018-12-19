Театры
В России скончался актер Олег Мартьянов
В России скончался актер Олег МартьяновВести.Ruвчера в 18:34
Заслуженный артист России Олег Мартьянов скончался во вторник на 67-м году жизни. За свою карьеру он сыграл несколько десятков театральных и кинематографических ролей. Мартьянов родился 18 марта 1952 года.
Вести.Ruвчера в 18:34
Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу.
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Театры
К Новому году состоится премьера «Сновогодней сказки»
Новый спектакль представит Крымский академический театр кукол На сцене Дома офицеров в Симферополе Крымский академический театр кукол 22 декабря представит премьеру спектакля «Сновогодняя сказка» по пьесе молодого автора Артема Малахова.
Обновлено в 01:20
Театры
В драмтеатре покажут премьеру спектакля «Барышня-крестьянка»
В пятницу и субботу, 21 и 22 декабря, в Самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам повести Александра Пушкина (12+).
Обновлено вчера в 08:04
Театры
Медведев поздравил Костромской драмтеатр с 210-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Костромского государственного драматического театра имени Александра Островского с 210-летием.
Обновлено вчера в 03:27
Театры
Театр «Манекен» первым встречает областной фестиваль «Морозко»
Сегодня, 19 декабря, в Челябинске, с театра «Манекен» начинает своё шествие по области фестиваль-конкурс новогодних спектаклей «Морозко».
Обновлено в 01:19
Театры
Татарский ТЮЗ в Казани отметит 30-летний юбилей
Ко дню рождения кариевцы подготовили ретроспективную программу, которая расскажет об основных этапах жизни театра.
Обновлено вчера в 08:12
Театры
Эстонцы привезут «Модильяни» в Большой театр
В январе на Исторической сцене Большого театра Эстонская национальная опера представит спектакли «Белоснежка и 7 гномов» и «Модильяни – проклятый художник» с участием ведущих солистов театра.
Обновлено вчера в 14:21
Театры
Челябинская филармония объявляет о начале Новогодней кампании
В преддверии Нового года, 24 декабря, юные челябинцы и гости Челябинска станут первыми зрителями новогодней музыкальной сказки «Семь волшебных лепестков» в концертном зале «Родина».
Обновлено вчера в 01:26
Театры
На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль «Формы танца»
Во вторник, 8 января, с 17.00 до 22.00 на Новой сцене Александринского театра состоится однодневный фестиваль "Формы танца".
Обновлено вчера в 09:38
Театры
В драмтеатре станет больше классики
Обновлено в 01:21
Театры
Государственному театру кукол исполнилось 80 лет
Государственному театру кукол Республики Мордовия исполнилось 80 лет.
Обновлено вчера в 10:10
Театры
Театр юного зрителя «Синяя птица» отпраздновал свое 15-летие
За годы своей деятельности коллектив народного детского музыкального театра юного зрителя «Синяя птица» Каякентского района активно участвовал в таких республиканских художественно-творческих проектах, как Республиканский конкурс юных дарований «Перепелочка», «Планета детства», «Маска», «Диалог театров», «Юность Дагестана» и множество других, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Обновлено вчера в 03:28
Театры
Спектакль «100% Воронеж» вошел в шорт-лист лучших постановок
За право считаться лучшими спектаклями боролись 12 постановок. «100% Воронеж» в этом году открывал Платоновский фестиваль.
Обновлено вчера в 09:55
Театры
Оренбургский драмтеатр снова покажет Васильева
В Оренбургском драмтеатре готовятся отметить 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.
Обновлено 17 декабря в 02:00
Театры
Спектакль театра марионеток пройдет в Черемушках
На площадке в районе Черемушки, на Профсоюзной улице, владение 41, завтра пройдет спектакль «Спящая красавица» театра марионеток «Кукольный дом» из Санкт-Петербурга.
Обновлено 17 декабря в 10:57
Театры
Премьера детского спектакля про муми‑троллей пройдет в театре Химок 22 декабря
В подмосковных Химках состоится премьера новогоднего спектакля по мотивам известной повести-сказки Туве Янссон, спектакль «Муми-тролль и шляпа волшебника» покажут 22 декабря в Химкинском драматическом театре «Наш Дом», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Обновлено в 04:11