Театры
Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Скончался заслуженный артист России Олег МартьяновРИА Новости19:45
"Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - говорится в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста. Мартьянов родился 18 марта 1952 года.
РИА Новости19:45
Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу.
— Юрий Соломин, актёрРИА Новости 22:09
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Малого театра, заслуженный артист России Олег Мартьянов, более 30 лет проработавший в составе труппы театра, скончался в Москве в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.Московский Комсомолец15:14
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