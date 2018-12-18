с чего всё началось

Он болел очень долго. Всегда жалко человека, когда уходит из жизни. Больше ничего сказать не могу.

"Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - говорится в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста. Мартьянов родился 18 марта 1952 года.

Театры Театры В старооскольском театре подготовили премьеру В старооскольском театре для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских зрители увидели премьеру спектакля «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького.

Театры Театры Татарский ТЮЗ в Казани отметит 30-летний юбилей Ко дню рождения кариевцы подготовили ретроспективную программу, которая расскажет об основных этапах жизни театра.

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Театры Театры В драмтеатре покажут премьеру спектакля «Барышня-крестьянка» В пятницу и субботу, 21 и 22 декабря, в Самарском театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка» по мотивам повести Александра Пушкина (12+).

Театры Театры Челябинская филармония объявляет о начале Новогодней кампании В преддверии Нового года, 24 декабря, юные челябинцы и гости Челябинска станут первыми зрителями новогодней музыкальной сказки «Семь волшебных лепестков» в концертном зале «Родина».

Театры Театры Медведев поздравил Костромской драмтеатр с 210-летием Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Костромского государственного драматического театра имени Александра Островского с 210-летием.

Театры Театры Спектакль «100% Воронеж» вошел в шорт-лист лучших постановок За право считаться лучшими спектаклями боролись 12 постановок. «100% Воронеж» в этом году открывал Платоновский фестиваль.

Театры Театры Эстонцы привезут «Модильяни» в Большой театр В январе на Исторической сцене Большого театра Эстонская национальная опера представит спектакли «Белоснежка и 7 гномов» и «Модильяни – проклятый художник» с участием ведущих солистов театра.

Театры Театры На Новой сцене Александринки пройдет фестиваль «Формы танца» Во вторник, 8 января, с 17.00 до 22.00 на Новой сцене Александринского театра состоится однодневный фестиваль "Формы танца".

Театры Театры Театр юного зрителя «Синяя птица» отпраздновал свое 15-летие За годы своей деятельности коллектив народного детского музыкального театра юного зрителя «Синяя птица» Каякентского района активно участвовал в таких республиканских художественно-творческих проектах, как Республиканский конкурс юных дарований «Перепелочка», «Планета детства», «Маска», «Диалог театров», «Юность Дагестана» и множество других, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Театры Театры Оренбургский драмтеатр снова покажет Васильева В Оренбургском драмтеатре готовятся отметить 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Театры Театры «Современник» возвращается в историческое здание Театр возвращается домой, в историческое здание на Чистых прудах.

Театры Театры Государственному театру кукол исполнилось 80 лет Государственному театру кукол Республики Мордовия исполнилось 80 лет.

Театры Театры Театр глазами художника: выставка Юрия Галдина открылась в Центре ИЗО На выставке в ЦИЗО представлена и живопись, и графика Галдина.