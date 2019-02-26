В России подорожали цены на авиабилетыDixiNews 01:36

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами.

с чего всё началось

Biletix отмечает, что цены на российские рейсы выросли на 17%, достигнув 13,4 тысяч рублей, а на международные направления подорожали на 23%, достигнув 27,3 тысячи рублей. Худшие показатели приводит OneTwoTrip, где рост составил 33% и 18%.

В России подорожали цены на авиабилеты

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