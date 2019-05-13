Экономика
В России сильно подорожала окрошкаSmolnarod.ru 02:29
В результате выяснилось, что популярный суп по сравнению с прошлым годом подорожал примерно на 9% – его стоимость в мае оказалась на уровне 420 рублей за четыре порции. Окрошка подорожала из-за роста стоимости необходимых для его приготовления ингредиентов.
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