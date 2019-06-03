Экономика
В России сигареты хотят обложить экологическим сборомНТВ 03:39
Авторы инициативы подчеркивают, что окурки относятся к токсичным отходам, которые разлагаются 100 лет. Эксперты отмечают, что из-за нового налога сигареты могут подорожать на 5%. По материалам: «Известия».
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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