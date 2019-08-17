Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистамиREGNUM 02:25
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Правительство обсуждает возможность разрешить самозанятым работать таксистами
Эхо Москвывчера в 15:31
В Правительстве обсуждают возможность работы самозанятых таксистами
Парламентская газетавчера в 09:39
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
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Меган Фокс заподозрили в пластической операции
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Общество
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
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Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
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На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Заместители министров обороны России и ЮАР обсудили ВТС
«В ходе встречи состоялось обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку
В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».
Обновлено в 05:50
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Военный вертолет упал во Львовской области
Обновлено в 06:46
Технологии
Составлен рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Технологии
Британия поможет школам Узбекистана улучшить изучение английского языка
Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего).
Обновлено в 01:14
Происшествия
Наркобарон из Израиля и трое сотрудников СБУ задержаны на Украине
В одной из областей Украины был задержан находящийся в розыске гражданин Израиля Амос Дов Сильвер и трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии его побегу 15 августа из киевского аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 05:08
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Путешествия
Почему в России не развита система «all inclusive»
Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.
Обновлено в 04:28
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На заброшенной остановке под Лугой нашли изрезанный труп
Около десяти часов утра 16 августа у заброшенной остановки общественного транспорта на 126-м км автодороги «Павлово – Луга» был обнаружен истерзанный труп мужчины.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00