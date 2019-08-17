Экономика

В России самозанятым могут разрешить работать таксистамиREGNUM 02:25

Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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В России самозанятым могут разрешить работать таксистами

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