Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В России самозанятым могут разрешить работать таксистами

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Происшествия В Перми автобус врезался в здание В Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Общество Археологи могли обнаружить могилу внучки царицы Тамары в Турции Археологи предполагают, что обнаружили в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары - Гурджи-Хатун.

Гаджеты Samsung и LG сокращают производство дисплеев Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Происшествия Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Политика В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Авто УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.

Общество Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Хоккей «Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.

Шоу-бизнес Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.

Общество Проездные запретят пополнять без паспорта «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Экономика Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.