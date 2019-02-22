В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%RT на русском 04:04

Показатели Росстата на 1 февраля 2019 года говорят об общем объеме задолженности по зарплате в 2,7 млрд рублей. С 1 февраля 2018 года задолженность выросла на 1,3%, с начала 2019 года - на 12%.

с чего всё началось

Росстат по состоянию на 1 февраля 2019 года подтверждает информацию о текущей задолженности на сумму 2,7 миллиарда рублей. В сравнении с февралем долги выросли на 1,3%. Это является сезонным ростом, однако с точки зрения работников это очень важно.

В России общий объём задолженности по зарплате вырос с начала года на 12% и составляет 2,7 млрд рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в материалах к Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%

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