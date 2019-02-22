Экономика
В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%RT на русском 04:04
В России общий объём задолженности по зарплате вырос с начала года на 12% и составляет 2,7 млрд рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в материалах к Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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Показатели Росстата на 1 февраля 2019 года говорят об общем объеме задолженности по зарплате в 2,7 млрд рублей. С 1 февраля 2018 года задолженность выросла на 1,3%, с начала 2019 года - на 12%.ТАСС03:35
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