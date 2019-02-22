Экономика

В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%RT на русском 04:04

В России общий объём задолженности по зарплате вырос с начала года на 12% и составляет 2,7 млрд рублей. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в материалах к Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Читать в источнике
Татьяна Голикова
Росстат по состоянию на 1 февраля 2019 года подтверждает информацию о текущей задолженности на сумму 2,7 миллиарда рублей. В сравнении с февралем долги выросли на 1,3%. Это является сезонным ростом, однако с точки зрения работников это очень важно.
— Татьяна Голикова, российский политикRuNews24.ru 07:45
с чего всё началось

Объем задолженности по зарплате в России вырос на 12% с начала года

Показатели Росстата на 1 февраля 2019 года говорят об общем объеме задолженности по зарплате в 2,7 млрд рублей. С 1 февраля 2018 года задолженность выросла на 1,3%, с начала 2019 года - на 12%.
ТАСС03:35

Подробнее о событии

Предприятия задолжали россиянам 2,7 млрд рублей

Интерфакс04:06

Голикова назвала общий объем задолженности по зарплате в России

Газета.Ru03:31

Долги по зарплате в РФ выросли с начала года на 12%

News.ru03:54

Объем задолженности по зарплате в России вырос на 12% с начала года

ТАСС03:35

Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате

Российская газета03:33

В России с начала года задолженность по зарплате выросла на 12%

RT на русском04:04

Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году

Rambler News Service03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину

Обновлено в 08:33
Спорт

Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге Европы

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" сыграют в 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".
Обновлено в 07:57
Происшествия

В кортеж Додона снова врезался автомобиль

В сентябре прошлого года тяжелый грузовик фирмы «Avicola Floreni» внезапно резко вывернул со встречной полосы практически перпендикулярно кортежу президента Молдавии и врезался точно в его автомобиль, а затем столкнулся и с машиной сопровождения.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Липецкой области нашли кладбище посылок

Обновлено в 04:10
Политика

Медведев поручил проработать вопрос запрета «аквариумов» в суде

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об установление запрета на использование в залах суда «аквариумов», защитных кабин для помещения в них обвиняемых.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено в 08:29
Политика

США перебрасывают спецназ и технику к Венесуэле

США перебрасывают спецназ и технику ближе к Венесуэле, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Культура

Порошенко назвал Малевича великим украинским художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич был представителем украинского авангардного искусства.
Обновлено в 05:17
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»

Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России».
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе

России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:12
Происшествия

ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов.
Обновлено в 03:39
Политика

Белоруссия разрабатывала для Венесуэлы план обороны — Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Минск разрабатывал для Венесуэлы план обороны и содействовал развитию экономики страны.
Обновлено в 08:12
Футбол

Сергей Фурсенко покинул пост президента «Зенита»

В связи с избранием председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова президентом РФС в руководстве клуба произошли изменения.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Замдиректора сердечно-сосудистой клиники Минздрава отправили в СИЗО

Обновлено в 06:22
Культура

Программа «Намедни» Леонида Парфенова появится на YouTube

Журналист Леонид Парфёнов перезапустит программу «Намедни» на своём YouTube-канале «Парфенон».
Обновлено в 06:38
Происшествия

Два человека пострадали при падении декораций на сцене РАМТ в Москве

Обновлено в 08:14
Политика

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Безбилетник ранил ножом сотрудника московского метро

Мужчина, пытавшийся пройти без билета в столичную подземку, ранил сотрудника метро ножом в вагоне поезда между станциями "Текстильщики" и "Кузьминки".
Обновлено в 08:13
Футбол

Семак о «Вильярреале»: Нас ждут очень тяжелые матчи

Команды Ла Лиги сильны в контроле мяча и уверенно выступают у себя дома. «Нас ждут две очень тяжелые встречи», — подытожил Семак.
Обновлено в 07:58
Политика

ЕСПЧ отклонил запрос Киева по задержанным в России морякам

Запрос Киева по поводу новых обеспечительных мер по делу об инциденте в Керченском проливе отказался удовлетворить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 04:16
Политика

Волкер представил сайт о противодействии «агрессии России на Украине»

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил о запуске сайта, который получил название «противодействие российской агрессии на Украине».
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Ребенок едва не задохнулся на прогулке в детском саду под Челябинском

Воспитанница одного из детских садов Челябинской области едва не задохнулась, зацепившись капюшоном за турник на площадке.
Обновлено в 08:07
Политика

Защита Януковича подала апелляцию на приговор по делу о госизмене

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали апелляцию на вынесенный клиенту в конце января приговор по делу о госизмене.
Обновлено в 08:56
Политика

Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
Обновлено в 02:49
Футбол

ЦСКА арендовал защитника «Уфы» Дивеева

Обновлено в 09:00
Главное