Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплатеРоссийская газета 03:33

Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей).

Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате

Политика Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Экс-начальника полковника Захарченко повысили до генерал-лейтенанта Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.

Политика Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.

Футбол Александр Дюков единогласно избран президентом РФС Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза (РФС) сроком на четыре года на внеочередной конференции организации в Москве.

Политика Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.

Транспорт «Единая Россия» выступила против новых штрафов за превышение скорости Речь идет о штрафах за превышение скорости на 10-20 км/ч, сейчас штрафуют только за превышение скорости более чем на 20 км/ч.

Экономика Росфинмониторинг оценил теневую экономику в России в 20% ВВП Объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 трлн руб. или около 20% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на предварительную оценку Росфинмониторинга (финансовая разведка).

Культура Порошенко назвал Малевича «украинским» художником Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.

Происшествия В Челябинской области скончалась воспитанница приюта 11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Политика Американская модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией.

Экономика Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.

Происшествия Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.

Общество Роскачество опубликовало рекомендации по выбору коньяка Эксперты советуют при выборе коньяка в первую очередь обращать внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке - от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.

Армия и оружие Начальник Генштаба РФ вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на торжественной церемонии в столице Татарстана вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу.

Происшествия Высокопоставленный сотрудник полиции задержан в Северной Осетии Козонов занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания.

Спорт Медведева лидирует после короткой программы в Финале Кубка России Двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в женском одиночном катании в Финале Кубка России в Великом Новгороде.