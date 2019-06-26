В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс вчера в 09:41

с чего всё началось

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Кино В США умер актер из сериала «Альф» Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Политика США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники "США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.

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Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Наука В России разработаны уникальные агрегаты для электромобилей Специалисты российской компании «Электротранспортные технологии», расположенной в московском технопарке «Калибр», создали электродвигатель, отличающийся низким расходом энергии и невысокой ценой.

Происшествия МВД подвело итоги тестовой работы систем распознавания лиц в Москве МВД раскрыло результаты тестового внедрения систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы.

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