Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс 09:41
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
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С января по май 2019 года рост цен на продукты питания в России составил 4,1%. В Евросоюз этот показатель составил 1,7%. Это следует из данных Росстата.Дождь09:53
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
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