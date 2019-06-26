В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс 09:41

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.

Политика Треть россиян допускают применение пыток силовиками В России каждый десятый гражданин сталкивался с насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Армия и оружие Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.

Политика Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Общество Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.

Армия и оружие В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в Вооружённых силах Украины.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Экономика Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права «давать уроки» России Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Кино «Мышиная стража»: Уэс Болл поделился демонстрационным роликом фильма Режиссер Уэс Болл показал, как бы выглядел игровой фильм по комиксам «Мышиная стража».

Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Происшествия Медведев поддержал идею о конфискации машины после «пьяных» ДТП Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.

Политика Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».

Политика В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.