В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс 09:41

с чего всё началось

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

Здоровье Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.

Гаджеты Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.

Политика Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.

Единоборства Куруглиев завоевал золото в вольной борьбе на Европейских играх На проходящих в Минске Европейских играх в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 86 кг золото завоевал россиянин Даурен Куруглиев.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Армия и оружие Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) отразить вопрос о конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Технологии YouTube вводит новые функции для поиска интересных видео Одна из новых функций позволит легче находить интересующие видео по темам с помощью персонализированных подсказок: функция появится в разделе «Следующее» и наверху главной страницы сайта.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.

Политика Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Общество В Череповце 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов Выпускники смогут пересдать русский язык и математику в резервные дни. Всего ЕГЭ в Череповце сдавали около 1800 школьников.

Политика Толстой в ПАСЕ призвал Европу не учить Россию Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в ходе своего выступления в ПАСЕ заявил, что Европа не имеет права «давать уроки» России, сообщает РБК.