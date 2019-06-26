В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс 09:41

с чего всё началось

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

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