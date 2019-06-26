В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕСИнтерфакс 09:41

с чего всё началось

С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

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Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Происшествия В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Политика Работница бара плюнула в сына Трампа Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

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Политика Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило о продлении дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с российской группой компаний ГАЗ, не опасаясь санкций.

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Авто Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport Дилеры Jaguar Land Rover в России начали прием заказов на обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport.

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Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

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