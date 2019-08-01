Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитовИнтерфакс 04:45
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство договорилось со Сбербанком о запуске программы образовательного кредитования, в четверг соглашение вступило в силу.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Сергей Семак: «Кузяев работает в общей группе»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:36
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Наука
Facebook разрабатывает устройство, способное читать мысли
Компания Facebook неожиданно опубликовала апдейт касательно своих амбициозных планов разработать очки дополненной реальности, позволяющие "читать мысли" без применения специальных мозговых имплантатов.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Российские страховые компании разрабатывают специальные продукты для беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 20:01
Финансы
Банк России повысил курс доллара до 63,83 рубля
Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 63,8340 рубля, что на 41,68 копеек выше предыдущего показателя.
Обновлено в 05:40
Политика
Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео
Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мужчина с мечом убил оппонента на людной улице в Германии
В Германии мужчина убил мечом своего знакомого на людной улице. Об этом сообщили в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 05:50
Интернет
«Газпром нефть» продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива
"Газпром нефть" с момента запуска в декабре 2018 года приложения АЗС.GO реализовала с помощью онлайн-сервиса 6,6 миллиона литров бензина и дизельного топлива, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
В Смольном заработал новый Комитет по промышленной политике и торговле
В системе исполнительных органов власти Санкт-Петербурга в четверг, 1 августа заработал новый комитет — Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Обновлено в 05:59
Общество
В России стали чаще увольнять за коррупцию
В России стали чаще увольнять за коррупцию после утраты доверия.
Обновлено в 05:50